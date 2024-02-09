بلينكن : سنناقش رد حماس على اتفاق الهدنة في غزة مع إسرائيل الأربعاء

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مساء الثلاثاء، عن تلقي واشنطن رد حركة " حماس " بشأن اتفاق الإطار بشأن هدنة في غزة ، قائلا إنه سيناقشه مع إسرائيل، غدا الأربعاء، في تل أبيب.



وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة : "تلقينا رد حماس على اتفاق الإطار (بشأن هدنة غزة) وندرسه بعناية وسأناقشه مع الحكومة الإسرائيلية، الأربعاء".

وأوضح أنه سيبذل "قصارى" جهده أثناء مناقشة الاتفاق مع الحكومة الإسرائيلية بهدف "تجديد وتوسيع الهدنة وإخراج الرهائن".

وأكد بلينكن أن الوصول إلى اتفاق بشأن الرهائن هو "المسار الأفضل للمضي قدما بشأن هدنة مطولة في غزة".

وأشار إلى أنه ما يزال هناك "الكثير من العمل يتعين علينا فعله للوصول إلى اتفاق الإطار".

المصدر : وكالات