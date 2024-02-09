شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الخضر يشيد بقرارات الرئيس: بلادنا قادرة على تجاوز هذه المصاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن حزب الخضر المصرى قرارات الرئيس السيسي بزيادة الأجور والمعاشات لتتواكب نسبيا مع الزيادات المهولة في أسعار السلع الغذائية

ويؤكد "الخضر المصرى" على ضرورة الضرب بيد من حديد على محتكرى السلع الأساسية مثل الفول والعدس والسكر والالبان والرز والمكرونة وغيرها .

وفي إطار مجابهة الأزمة الاقتصادية أكد خالد جوشن المحامى رئيس حزب الخضر المصرى، على ضرورة عقد مؤتمر اقتصادى بقيادة الرئيس السيسى يتناول طرح المشكلة الاقتصادية بشفافية مطلقة، وذلك على طاولة البحث امام علماء الاقتصاد وضرورة الاستفادة من خبرات الدول الأجنبية التى عانت مثل مصاعبنا الاقتصادية.

ويؤكد خالد جوشن رئيس حزب الخضر المصرى، أن بلادنا قادرة على تجاوز هذه المصاعب في أقرب وقت.