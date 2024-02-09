الأرصاد الجوية: الطقس غدًا غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة واحتمال تساقط أمطار متفرقة

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "طقسًا مستقرًّا يسيطر على ​لبنان​ والحوض الشّرقي للمتوسّط، مع درجات حرارة أعلى من معدّلاتها الموسميّة حتّى صباح يوم غد الجمعة، إذ يتأثّر لبنان تدريجيًّا بمنخفض جوّي محدود الفعاليّة متمركز جنوب غرب ​تركيا​، يؤدّي إلى تساقط ​أمطار​ متفرّقة أحيانًا حتىّ مساء السّبت، حيث يتحوّل إلى مستقّر"، مشيرةً إلى أنّ "معدّل ​درجات الحرارة​ لشهر شباط يتراوح بين 11 و19 درجة مئويّة في بيروت، بين 9 و18 درجة في طرابلس، وبين 3 و13 درجة مئويّة في زحلة".

وأوضحت في نشرتها المسائيّة، أنّ "​الطقس​ المتوقّع في لبنان غدًا الجمعة غائم جزئيًّا إلى غائم، مع انخفاض بدرجات الحرارة الّتي تعود إلى معدّلاتها الموسميّة، وترتفع نسبة الرّطوبة بشكل تدريجي خلال النّهار، وتصبح الأجواء مهيّأة لتساقط أمطار متفرّقة، مع احتمال حدوث برق ورعد؛ كما تتساقط ​الثلوج​ على الجبال الّتي تعلو عن 1900 متر".

ولفتت دائرة التّقديرات، إلى أنّ "الطّقس المتوقّع السّبت غائم مع ضباب على المرتفعات، دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة، وتتساقط أمطار متفرّقة خلال الفترة الصّباحيّة، وثلوج بدءًا من ارتفاع 1800 متر. تنحسر المتساقطات عن السّاحل والجبال تدريجيًّا بدءًا من الظّهر، وتتّجه شرقًا حيث تتساقط في المناطق الدّاخليّة خاصّةً الشّماليّة الشّرقيّة".

وبيّنت أنّ "الطقس المتوقّع الأحد غائم جزئيًّا بسحب مرتفعة، مع انخفاض بنسبة الرّطوبة، وارتفاع محدود بدرجات الحرارة فوق معدّلاتها الموسميّة. أمّا الطّقس المتوقّع يوم الإثنين فغائم جزئيًّا، ودون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة الّتي تكون فوق معدّلاتها الموسميّة".

كما أفادت بأنّ "الرّياح السّطحيّة جنوبيّة غربيّة، سرعتها بين 10 و35 كم/س، الانقشاع جيّد، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 45 و70%، حال البحر منخفض ارتفاع الموج؛ وحرارة سطح المياه 19 درجة مئويّة".