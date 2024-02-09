نجاح عملية تبادل أسرى حرب بين روسيا وأوكرانيا شملت مئة أسير من كل جانب

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​، أنّ "نتيجةً لعمليّة التّفاوض، تمّ إعادة 100 عسكري روسي، كانوا في خطر مميت في الأسر، من الأراضي الّتي يسيطر عليها نظام ​كييف​"، كاشفةً أنّ في المقابل، تم إرسال العدد نفسه من أسرى الحرب إلى ​أوكرانيا​. وأشارت إلى أنّ ​الإمارات​ قامت بدور الوسيط في إعادة الجنود الرّوس من الأسر.

ويتمّ نقل المقاتلين الرّوس المفرَج عنهم إلى ​موسكو​، لتلقّي العلاج في المؤسّسات الطبيّة التّابعة لوزارة الدّفاع، ويتمّ تزويدهم جميعًا بالمساعدة الطبيّة والنّفسيّة اللّازمة.

من جهته، أشاد الرّئيس الأوكراني ​فولوديمير زيلينسكي​، بعودة "مئة أوكراني"، لافتًا إلى أنّ "معظمهم كانوا يدافعون عن ماريوبول"، المدينة الأوكرانيّة الّتي سيطر عليها الرّوس بعد حصار طويل ودام العام 2022.

وكانت قد جرت عملية التّبادل السّابقة في 31 كانون الثّاني 2024، حيث أعلنت وزارة الدّفاع الرّوسيّة وقتها استعادة 195 جنديًّا روسيًّا.