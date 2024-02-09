بعد ارتفاع أسعار الكتب الخارجية.. "التعليم" توفر بدائل للطلاب لشرح المناهج التعليمية (تفاصيل)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، روابط منصات وتردد قنوات تعليمية بالعام الدراسي الجديد 2023-2024، تتيح للطلاب شرح المناهج من خلال نوافذ معرفية متعددة في ظل ارتفاع أسعار الكتب في المكتبات الخارجية لكافة المراحل التعليمية.

يذكر أن هناك حالة من الغضب الشديد انتابت أولياء الأمور تزامنا مع الإقبال على شراء الكتب الخارجية من المكتبات قبل بداية الفصل الدراسي الثاني.

وتفاجئ أولياء الأمور بزيادة أسعار الكتب لكافة المراحل التعليمية بداية من الصف الأول الإبتدائي وصولًا إلى الصف الثالث الثانوي.

وينشر "الخليج 365" في السطور التالية الروابط والترددات للمنصات والقنوات التعليمية وهي كالآتي:

- موقع وزارة التربية والتعليم

http://www.moe.gov.eg

- بنك المعرفة المصري وبوابة المناهج

http://www.ekb.eg

- التعليم الإلكترونى وبه تحميل المناهج التعليمية والكتب والنماذج الاسترشادية

https://moe.gov.eg/ar/elearningenterypage/e-learning

- منصة البث المباشر من الوزارة

https://stream.moe.gov.eg

- منصة حصص مصر الإلكترونية

https://www.hesas.eg

- منصة التعليم المصرى

https://eduhub.moe.gov.eg

- قناة مدرستنا على اليوتيوب

https://www.youtube.com/c/moeegyptedustream/playlisthttps

كما تقوم وزارة التربية والتعليم ببث على القنوات التعليمية عددًا من الحصص لشرح المناهج الدراسية في مختلف المراحل التعليمية، ضمن الإجراءات التي تتبعها الوزارة لمساندة الطلاب، يقدمها معلمون متميزون على مدار العام الدراسي الجديد، إذ جاء تردد القنوات كالأتي:

- قناة مدرستنا 1 تردد 12303 h بمعدل ترميز 27500.

- قناة مدرستنا 2 تردد 112206 v بمعدل ترميز 27500.

- قناة مصر التعليمية تردد 11746 v بمعدل ترميز 27500.

يذكر أن إجازة نصف العام الدراسي 2024 تنتهي اليوم الخميس، ومن المقرر عودة الطلاب للدراسة بالفصل الدراسي الثاني السبت المقبل 10 فبراير الجاري.

وأكدت وزارة التربية والتعليم عودة الدراسة بالترم الثانى فى مواعيدها المحددة وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالى دون تأجيل أو تأخير، مشددة على أنه يتم الاستعداد بشكل كبير لاستقبال الطلاب بالمدارس والفصول مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني.

ومن المقرر بدء اختبارات الفصل الدراسى الثانى في مايو 2024، نظرا لأن الدراسة في الترم الثاني مدتها 14 أسبوعًا، وتنتهي الخميس 6 يونيو 2024، بإجمالى 96 يومًا.