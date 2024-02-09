"قبل انطلاق الدراسة".. نصائح للطلاب للتفوق في الفصل الدراسي الثاني 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

حالة من القلق والتوتر تسود أولياء أمور الطلاب بداية كل فصل دراسي سواء الأول أو الثاني، حيث يحاولون قدر المستطاع الضغط على أبنائهم من الطلاب للحصول على أكبر قدر ممكن من المجموع تحديدًا الصف الثالث الإعدادي والثالث الثانوي.

ويبدأ الترم الثاني 2024 للمدارس السبت المقبل، ومن المقرر الانتهاء من تلك الفصل الخميس 6 يونيو 2024 لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، طبقا للخريطة الزمنية التى أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى بداية العام الدراسى الحالى.

وينشر "الخليج 365" في السطور التالية النصائح الواجب اتباعها من أولياء الأمور والطلاب للتعامل مع الفصل الدراسي الثاني، وهي كالأتي:

- ضرورة التعامل بشكل هادئ إذا كانت نتيجة الترم الأول غير مرضية.

- متابعة أولياء الأمور بشكل كبير للمستوى الدراسي أولا بأول.

- معرفة درجات الامتحانات الشهرية وتصحيح الواجبات المنزلية.

- تنظيم الوقت وإعداد جدول يحتوي على كافة متعلقات الطلاب.

- نصح الأبناء أن تكون المذاكرة قائمة على الفهم وليس الحفظ فقط.

- الاهتمام بالتغذية السليمة والبعد عن الأكلات السريعة الغير مفيدة.

يذكر أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات للمدراس لاستقبال الطلاب بالفصل الدراسى الثانى، إذ يتم وضع جداول الحصص الدراسية واستكمال سد العجز في أعضاء هيئة التدريس.

ومن المقرر تجهيز الكتب الدراسية لتسليمها للطلاب في الأسبوع الأول من بدء الدراسة، إذ أن المدارس تسلمت الكتب وسيتم استكمال باقى الأعداد المطلوبة خلال الأيام المقبلة قبل انطلاق الدراسة بالترم الثاني.