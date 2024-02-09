بالشروط والتقديم.. منح جمع في التشيك لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

أعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات عن منحًا لجمع المادة العلمية اللازمة للدكتوراه مدة كل منها عام ومهمات علمية لإجراء أبحاث ما بعد الدكتوراه لمدة خمسة أشهر والمقدمة من جمهورية التشيك فى مجالات الهندسة، العلوم الأساسية، الفيزياء النظرية والتطبيقية، اللغة التشيكية وآدابها.

شروط التقدم للمنحة:

أولا- لجمع المادة العلمية اللازمة للدكتوراة:

1- أن يكون المرشح مصرى الجنسية ومن معاونى أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية الحكومية – المعاهد – الهيئات – المراكز البحثية.

2- ألا يزيد سن المتقدم لجمع المادة العلمية للدكتوراه عن 35 سنة في تاريخ بدء الإعلان.

3- أن يشغل المتقدم وظيفة مدرسًا مساعدًا أو باحث مساعد أو ما يعادلها بأحد الجامعات المصرية أو المراكز البحثية المدرجة بخطة البعثات.

4- ألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن عامين.

5- ألا يزيد مدة تسجيله لدرجة الدكتوراه بالوطن عن ثلاث سنوات عند التقدم للمنحة.

ثانيا- للمهمات العلمية:

1- أن يكون المرشح مصرى الجنسية ومن معاونى أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية الحكومية – المعاهد – الهيئات – المراكز البحثية.

2- ألا يزيد سن عن 40 عام للمدرس ، 50 عام للأستاذ المساعد ، 55 عام للأستاذ كحد أقصى في تاريخ بدء الإعلان.

3- أن يشغل المتقدم وظيفة مدرسًا أو أستاذ مساعد أو أستاذ أو ما يعادلها بأحد الجامعات المصرية أو المراكز البحثية المدرجة بخطة البعثات.

تتحمل البعثات فيما لا تتحمله جهة أخرى استكمال قيمة المنحة المقدمة من الجانب التشيكي “طبقًا للبرنامج التنفيذي المبرم بين الجانبين ” لتعادل ما يتقاضاه عضو البعثة الأعزب بالإضافة إلى تذاكر السفر ذهابًا وعودة، وذلك طبقًا للائحة المالية للبعثات.

أما عن المستندات المطلوبة فهي كالتالي:

1- استمارة بيانات باللغة العربية معتمدة من جهة العمل موضحًا بها تاريخ التعيين.

2- عدد 2 نسخة من خطة البحث باللغة العربية واللغة الإنجليزية معتمدة .

3- أصل وصورة طبق الأصل باللغة الإنجليزية من ( شهادة البكالوريوس – تقدير سنوات الدراسة – شهادة الماجستير ) لمرشحى جمع المادة العلمية .

4- أصل وصورة طبق الأصل باللغة الإنجليزية من شهادة الدكتوراه لمرشحى المهمات العلمية.

5- عدد 3 صور شخصية – عدد 2 صورة من جواز السفر صالح لمدة لا تقل عن 3 سنوات.

6- إفادة معتمدة من الجهة الموفدة للمتقدمين لجمع المادة العلمية اللازمة للدكتوراه بألا يزيد مدة تسجيله لدرجة الدكتوراه بالوطن عن ثلاث سنوات.

7- خطاب ترشيح من جهة العمل موضحًا به عدم الترشيح لأى منحة أو بعثة أخرى وكذا عدم حصول المتقدم على أى منحة أو مهمة علمية ، وكذا ما يفيد إرسال استمارات استطلاع رأى الجهات الأمنية للموافقة على السفر.

8- استمارة التقدم للمنحة المتاحة إلكترونيًا من الجانب التشيكى اضغط هنا.

9- نبذة عن الحياة العلمية ” C.V. ” باللغة الإنجليزية معتمدة.

10- أصل شهادة اجتياز المرشح لجمع المادة العلمية والمهمات العلمية لــــ 62 درجة فى IBT أو 6 درجات فى اختبار IELTS لا يجوز التقدم بإيصال إختبار اللغة ويلتزم بتقديم أصل الشهادة عند التقديم للمنحة.

11- يتم تسليم المستندات المطلوبة في العنوان التالي : 7 شارع إبراهيم أبو النجا – حى السفارات – مدينة نصر – الدور الرابع

12- لا يلتفت إلى الأوراق التي تقدم عن طريق البريد الإلكتروني أو عن طريق البريد.