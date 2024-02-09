شكرا لقرائتكم خبر عن كتلة الحوار تعلن عن تدشين نادى كتلة الحوار للمصريين بالخارج بحضور رئيس الجالية الأوروبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت كتلة الحوار برئاسة الدكتور باسل عادل مؤسس ورئيس الكتلة ندوة عن "المصريين بالخارج وتأثيرهم على الاقتصاد المصري"، ذلك وبحضور الدكتور عصام عبد الصمد رئيس اتحاد المصريين بأوربا وقيادات الاتحاد، وقد طرح خلال الندوة العديد من القضايا، والتى كانت أبرزها مشكلة الدولار الذى يقوم بضغط علي السوق المصرى بسبب سعره الغير رسمي المرتفع، فقد أكد الضيوف علي حرصهم لتقديم حلول لتحقيق نجاحات ملموسة لتخفيف الحمل على الأسواق في أقرب وقت.

وقد أعلن خلال اللقاء عن تدشين نادى الكتلة للمصريين بالخارج، مؤكدًا رئيس الاتحاد علي أنه سوف يعرض من خلال نادى الكتلة الكثير من القضايا علي كل الأصعدة وتقديم الحلول عن طريق عرض طرح رؤية تفيد دولتنا العظيمة التى يجب علي كل مصرى أن يساندها فيما تمر به الآن فهذا واجب وفرض وطنى علينا جميعاً وليس اختيار.

وقال الدكتور صلاح سلام عضو مجلس أمناء كتلة الحوار الذى أدار الندوة أن تشريف قامات وطنية من الجاليات مثل ما هو أمامى الآن يدل علي أصل الدم المصري الذى يؤكد علي وحدة وحب المصريين لبلادهم رغم سفرهم وانشغالهم المستمر بأعمالهم الخاصة في دول مختلفة لذلك أعرب عن تقديره لكل من شارك الندوة بكل حب وأمل في بكرة و لبناء جمهورية جديدة.

ومن جانب آخر، أعرب أعضاء مجلس أمناء كتلة الحوار عن ترحيبهم بتدشين نادى كتلة الحوار للمصريين بالخارج، وقد اقترح أحد الأعضاء عن دعم الجاليات المصرية لمسيرة العائلة المقدسة وبالأخص خلال أزمة الدولار لأنه حج قبطى معترف به عالميا، ويسمح للسياحة والأجانب لزيارة خط سير المسيرة بمصر، لذلك يجب أن نقوم باستغلال هذا المشروع القومى العظيم من خلال آليات سوف يتفق عليها خلال الفترة القادمة والتى تبرز معالم المسيرة، وكيفية تسويقها من خلال نادى المصريين بالخارج "كتلة الحوار".