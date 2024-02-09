شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبتها تصل للحبس.. غذاء طفلك مسؤوليتك والتهاون يضعك تحت طائلة القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقش قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنة 1996 المعدل في 2021، الكثير من الإشكاليات التي تتعلق بصحة الطفل وتعلميه ومراحل نموه، لضمان تنشئة الطفل على نحو سليم، ومن أهم الملفات التي تتطرق اليها هذا التشريع، كان غذاء الطفل، فقد حدد معايير ومواصفات الأطعمة التي يجب تداولها.

وقد حظر القانون على الطفل تناول هذه الأطعمة على النحو التالي:

1. حظر القانون إضافة مواد ملونة أو حافظة أو أى إضافات غذائية إلى الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال إلا إذا كانت مطابقة للشروط والأحكام التى تبينها اللائحة التنفيذية.

2. يجب أن تكون أغذية الأطفال وأوعيتها خالية من المواد الضارة بالصحة ومن الجراثيم المرضية التى يحددها وزير الصحة.

3. يشترط أن تحصل تلك الأغذية على موافقة من قبل وزارة الصحة أو التموين وفقا للمعايير التي حددتها.

4 . نص القانون على عقوبة تصل الى الحبس لمدة لاتقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد الغذائية والأوعية وأدوات الإعلان موضوع الجريمة.