في صحف اليوم: ميقاتي اصر على عقد جلسة للحكومة لإمرار تعيين رئيس الأركان وتوقيع قانون الموازنة

أكّدت مصادر وزارية لصحيفة "الجمهورية" أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أصَرّ على عقد الجلسة الوزارية الأخيرة، لإمرار تعيين رئيس لأركان الجيش من خارج جدول الـعمال ولتوقيع قانون الموازنة العامة لسنة 2024.

وأشارت المصادر ذاتها لصحيفة "الجمهورية"، أنّه لم يدخل في أيّ بند آخر، لعدم استفزاز العسكريين.

وتساءلت المصادر عمّا إذا كان المطلوب تعطيل نصاب الجلسة، بعدما تسربَ ليلًا أنّ ميقاتي قرّر تعيين رئيس للأركان؟

من جهة أخرى، أوضحت المصادر للصحيفة ذاتها، أنّ أسباب سقوط الاقتراحات الأميركية والأوروبية مختصرها يراعي أمن إسرائيل ومصالحها على حساب مصالح لبنان وأمنه.