الجيش الروسي اعلن اعتراض 19 طائرة مسيّرة أطلقتها أوكرانيا

أعلن الجيش الروسي "اعتراض 19 طائرة مسيّرة أطلقتها أوكرانيا خلال ليل الخميس الجمعة، في اتجاه أربع مناطق من البلاد وفي أجواء البحر الأسود". وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنه "تم إحباط محاولة نظام كييف شنّ هجوم إرهابي ضد مواقع على الأراضي الروسية باستخدام 19 طائرة مسيّرة". وبحسب السلطات المحلية، كانت هذه الطائرات تستهدف منشآت للطاقة.

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