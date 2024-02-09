الوطن القطرية: على العالم أن يقر بحتمية أن الشعب الفلسطيني يستحق دولة

رأت صحيفة "الوطن" القطرية أنه "بعد فرضت المقاومة الفلسطينية بكافة فصائلها على العالم ليقف ترقبا لرد حماس وشركائها على صفقة التبادل المحتملة وفي المقدمة الولايات المتحدة، فإن المطلوب من هذا العالم الذي ينادي بالعدل واحترام حقوق الإنسان، أن يقر بحتمية لا تقبل التأويل: أن الشعب الفلسطيني يستحق دولة وأن يضغط على إسرائيل كي ترضخ لهذا المطلب الشرعي والعادل؛ لأنه الوحيد الذي يحقق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ويضع حدا لقضية استنزفت دماء الفلسطينيين وتسببت بارتقاء عشرات الآلاف على مدى سنوات طويلة من النضال والكفاح بشتى الطرق".

واعتبرت أن "التوجه الفلسطيني نحو بوابات الدبلوماسية والحصول على حلول سياسية، يعتبر من وجهة نظرنا جهدا على أعلى مستوى من أجل تحصيل حقوق الشعب الفلسطيني".