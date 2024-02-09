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محملًا بـ"الهدايا الماطرة".. العراق ينتظر زائرًا ضخما قادما من البحر المتوسط

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بغداد - ياسين صفوان - ويأتي المنخفض من شمال البحر الأبيض المتوسط حيث يبدأ بالانفصال التدريجي خلال ساعات الليل قادما نحو العراق وشمال والكويت والامارات وعمان في رحلة تستغرق 3 أيام قاطعا الاف الكيلومترات، بحسب خبراء الطقس.

ويشير تحديث خرائط الطقس الأوروبية الى كميات ممتازة من الامطار لمحافظات جنوب صلاح الدين وغرب ديالى والعاصمة بغداد وشرق الانبار وكربلاء وبابل والنجف والسماوة وغرب الديوانية وذي قار والبصرة .

ومن المؤمل ان تبدأ أولى بوادر هذا المنخفض غدا السبت ويستمر عدة أيام.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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