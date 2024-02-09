جنبلاط إلتقى لافروف في موسكو وتأكيد على ضرورة قيام اللبنانيين أنفسهم بإيجاد الحلول في أسرع وقت

إلتقى الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في موسكو، وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف ونائبه لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف.

وتخلل اللقاء مناقشة الأوضاع الدولية والإقليمية، بحضور نورا جنبلاط، الوزير السابق غازي العريضي، الدكتور حليم بو فخر الدين والسفير اللبناني في روسيا شوقي أبو نصار.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أنه "خلال المحادثة تبادلا بشكل متعمق وجهات النظر حول الأزمة في الشرق الأوسط". مشددة على "عدم قبول المزيد من التصعيد في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتورط دول أخرى في المنطقة، وخاصة لبنان. وفي الوقت نفسه"، مؤكدا مجدداً "موقف روسيا الثابت الداعم لسيادة الجمهورية اللبنانية ووحدتها وسلامة أراضيها".

وبحث المجتمعون في الجانب السياسي الداخلي للوضع في لبنان، مشددين على "ضرورة قيام اللبنانيين أنفسهم بإيجاد حلول في أسرع وقت ممكن للقضايا الملحة على جدول الأعمال الوطني على أساس التوافق المتبادل ودون تدخل خارجي"، مشيرين الى "أهمية مواصلة التطوير التدريجي للعلاقات الودية التقليدية المتعددة الأبعاد بين روسيا ولبنان".