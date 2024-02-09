الراعي: في غياب الرئيس يستباح الدستور ولا من سلطة توقف هذا الواقع "الشواذ"

اشار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، الى انه "لسنا ندري لماذا لا يُدعى المجلس النيابيّ للقيام بأول واجب له أي انتخاب رئيس للجمهورية"، لافتا الى انه "بتنا نشك بالنوايا ونرى في تعطيل انتخاب رئيس خلفيات مشبوهة غير مقبولة وهي مُدانة".

وخلال عظته في القدّاس الإلهي لمناسبة عيد القدّيس مارون، في كاتدرائيّة مار جرجس المارونيّة- وسط بيروت، هنأ الراعي كل اللبنانيين مسيحيين ومسلمين، ونتوجه بتهنئة خاصة الى كل ابناء كنيستنا المارونية .

وتابع الراعي :"لا يحاول أحد أن يحوّل الموارنة من رسل إلى أتباع إذ أنّهم أدّوا دورًا حاسمًا في انشاء دولة لبنان الكبير"، معتبرا ان "لبنان يعتمد التعددية الثقافية والدينية وبنتيجة هذه الخصوصية وغيرها لبنان ذو نظام حياديّ إيجابيّ يعطيه دور وساطة والتزام في توطيد العدالة بين الشعوب".