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هيئة البث الإسرائيلية: مراقب الدولة شرع في التحقيق بفشل التصدي لهجوم "طوفان الأقصى"

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كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن "مراقب الدولة في إسرائيل ماتانياهو إنغلمان، شرع في التحقيق بفشل التصدي لهجوم السابع من تشرين الأول الماضي".

وطلب مراقب الدولة الإسرائيلي مَحاضر اجتماع 8 مسؤولين وعسكريين كبار، من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان ورئيس جهاز الأمن الداخلي، ورئيس قوات الأمن.

وتتضمن الوثائق جداول اجتماعات المسؤولين بدءا من منتصف ليل 7 تشرين الأول، أي قبل ساعات من شن حركة "حماس" هجوم "طوفان الأقصى".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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