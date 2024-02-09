هيئة البث الإسرائيلية: مراقب الدولة شرع في التحقيق بفشل التصدي لهجوم "طوفان الأقصى"

كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن "مراقب الدولة في إسرائيل ماتانياهو إنغلمان، شرع في التحقيق بفشل التصدي لهجوم السابع من تشرين الأول الماضي".
وطلب مراقب الدولة الإسرائيلي مَحاضر اجتماع 8 مسؤولين وعسكريين كبار، من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان ورئيس جهاز الأمن الداخلي، ورئيس قوات الأمن.
وتتضمن الوثائق جداول اجتماعات المسؤولين بدءا من منتصف ليل 7 تشرين الأول، أي قبل ساعات من شن حركة "حماس" هجوم "طوفان الأقصى".
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