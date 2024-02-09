بوتين يكشف عن "مرض عضال" يصيب العالم وعلاقته بالدماغ خلال مقابلته مع كارلسون

ياسر رشاد - القاهرة - وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، الواقع الحالي الذي يعيشه العالم على خلفية الانقسام الشديد بـ"المرض العضال".

وحسب روسيا اليوم، جاءت تصريحات بوتين خلال مقابلة أجراها معه الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، وردا على سؤال حول انقسام العالم إلى نصفين وحول التكتلات الحالية، أجاب بوتين قائلا:

"قلت أن العالم ينقسم إلى نصفي كرة، الدماغ البشري ينقسم إلى نصفين، إلى شقي دماغ، أحده مسؤول عن أمور كالإبداع وغير ذلك، لكن يجب أن يكون الدماغ موحدا، العالم يجب أن يكون موحدا والأمن يجب أن يكون مشتركا، بدلا من أن يخدم مصالح وطرف واحد، هذا هو السيناريو الوحيد ليبقى العالم مستقرا ومستداما ومثمرا، إلى ذلك الحين، حين يبقى الدماغ (في إشارة إلى كوكب الأرض) منقسما إلى نصفين، هذا مرض عضال، هذا مرض عضال يعاني منه العالم حاليا".

قال بوتين، إنه بعدما اتخذت أوكرانيا قرارًا بالانسحاب من المفاوضات مع روسيا بناءً على توجيهات من واشنطن، يجب الآن على الولايات المتحدة أن تبحث عن حل وتصحيح هذا الخطأ.

"إذا قررت إدارة زيلينسكي في أوكرانيا الانسحاب من المفاوضات، فأنا أعتقد أنهم فعلوا ذلك بتوجيه من واشنطن. فليجدوا الآن، إذا كانوا يرون في واشنطن أن هذا القرار غير صحيح، فليتخلوا عنه، وليجدوا مبررًا ليّناً وغير مؤذٍ لأحد، وليجدوا هذا الحل. ليس نحن من اتخذنا هذه القرارات - هم من اتخذوا القرار، فليتخلوا عنه. هذا كل شيء".

وأضاف الرئيس الروسي: "لقد اتخذوا قرارًا خاطئًا، الآن علينا البحث عن حل لهذا القرار الخاطئ، هل يجب علينا أن ندفع ثمن أخطائهم ونصححها؟ هم ارتكبوا الخطأ، فليصححوه. نحن مع ذلك".

اسمع، لقد قلت بالفعل: لم نرفض المفاوضات. نحن لا نرفض - هذا (الرفض) هو من الجانب الغربي، وأوكرانيا بلا شك تابع للولايات المتحدة اليوم. هذا واضح. الحقيقة، لا أريد أن يبدو هذا كاعتداء أو إهانة لأي شخص، لكننا نفهم ما يحدث".

وأضاف الرئيس أن الولايات المتحدة وألمانيا ودول أوروبية أخرى قدمت دعمًا ماليًا لأوكرانيا، وأن هناك تدفقًا هائلًا من الأسلحة إلى هناك.

"أقول لقيادة أوكرانيا اليوم: استمعوا، دعونا نجلس، لنتفاوض، ألغوا قراركم السخيف أو المرسوم (الذي اتخذه زيلينسكي بحظر المفاوضات مع روسيا) واجلسوا، ولنتفاوض. لم نرفض ذلك".