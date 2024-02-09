من هو الساعدي.. مهندس صواريخ كتائب حزب الله العراقي الذي اغتالته أمريكا ؟

ياسر رشاد - القاهرة - قتل أبو باقر الساعدي، وهو أحد قادة كتائب حزب الله العراقي، في غارة أميركية، وهو من أهم قيادي الحشد الشعبي ويعد الأبرز الذي اغتيل منذ مقتل أبو مهدي المهندس.

قصفت الغارة الأميركية سيارة الساعدي في منطقة المشتل شمال شرقي العاصمة بغداد مساء الأربعاء.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية في بيان لها، مقتل ما وصفته بأنه قائد كبير في كتائب حزب الله العراقي خلال غارة على بغداد، وضمن القتلى أركان العلياوي مسؤول منظومة المعلومات في الكتائب.

وانتشرت مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، عن سيارت الساعدي التي كان داخلها وهي تحترق بالكامل جراء الهجوم.

أبو باقر الساعدي

اسمه وسام محمد صابر الساعديـ وهو من مواليد 1974 هو قيادي بارز في كتائب حزب الله العراقي، وينتمي إلى الحشد الشعبي بصفة مستشار بحسب الأوراق الثبوتية التي عثر عليها في مكان الحادث.

الساعدي كان المسؤول عن الطائرات المسيرة والمنظومة الصاروخية في كتائب حزب الله العراقي، كما أنه مسؤول عن الدعم اللوجستي والعمليات في الخارج، وتحديداً في سوريا، ونقل الأسلحة.

وقالت عنه مجلة الحرب الأميركية " ذا لونغ وار جورنال" إن الساعدي كان يدعم ميليشيات مسلحة بحرينية تدعى" سرايا الأشتر" واشرف على تدريبيها وتسليحها، واتهمت السلطات البحرينية كتائب حزب الله العراقي بتدريب العديد من الميليشيات منها "سرايا الأشتر".

وأعلنت واشنطن أنه المسؤول عن تخطيط وتنفيذ هجمات ضد القوات الأميركية، بما في ذلك هجوم استهدف إحدى قواعدها في الأراضي الأردنية.