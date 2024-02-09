شكرا لقرائتكم خبر عن الحرية المصرى: مصر لن تتخاذل عن إدخال مساعدات ودورها تجاه القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن النائب احمد مهنى، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام، تأكيد رئاسة الجمهورية توافق المواقف واستمرار العمل المشترك والتعاون المكثف بين مصر والولايات المتحدة بشأن التوصل لتهدئة في قطاع غزة، والعمل لوقف إطلاق النار وإنفاذ الهدنة الإنسانية وإدخال المساعدات الإنسانية بالكميات والسرعة اللازمة.

واضاف مهنى في بيانه، أن موقف مصر الداعم للقضية لم يتغير منذ اليوم الاول، مشيرا إلى رفض مخططات التهجير القسري للفلسطينيين وقتل القضية بمثل هذه المقترحات، مؤكدا أن الحل السلمي والأمن يكمن في وضع حدود بين الدولتين والرجوع لحدود 67 وارساء السلام العادل في التمثيل الشرعي لدولة فلسطين أمام العالم.

وتابع عضو مجلس النواب، أن محاولات التلميح بأن مصر أغلقت المعبر أمام المساعدات غير صحيح على الإطلاق، فمصر لن تتخاذل ابدا عن إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين، وعلى العكس مصر ضغطت بكل قوتها لتأمين ادخال المساعدات بعد تهديدات الجيش الإسرائيلي بقصفها فور دخولها.

وأشار مهنى، أن مصر حددت في بيانتها مسبقا بأن ما يقرب من 80% من المساعدات التي تصل للقطاع مقدمة من مصر، حكومة وشعباً ومجتمعاً مدنياً، فكيف لكل هذه الجهود والتنسيقات الدولية والاقليمية، بأن يقال بعدها أن مصر أغلقت المعبر، وهي من قامت بتسهيل وتنسيق زيارات المسئولين الدوليين والأمميين للمعبر ليتفقدوا من أرض الواقع الجهود الهائلة التي تقوم بها السلطات المصرية في هذا الصدد.