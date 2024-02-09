الهلال الأحمر الفلسطيني: فقدنا الاتصال مع طواقمنا بمستشفى الأمل في خانيونس بعد اقتحامه من قبل الاحتلال

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، "أننا فقدنا الاتصال مع طواقمنا بمستشفى الأمل في خانيونس بعد اقتحام الاحتلال للمستشفى". وشددت الجمعية على "أننا نحمل الاحتلال مسؤولية سلامة طواقمنا والجرحى والمرضى المحاصرين داخل مستشفى الأمل".

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