قداس في علما الشعب بمناسبة عيد مار مارون تحت أصوات القصف والغارات الإسرائيلية

احتفلت بلدة علما الشعب الحدودية، تحت أصوات القصف والغارات الاسرائيلية بعيد مار مارون، حيث أقيم في كنيسة السيدة في البلدة قداس احتفالي ترأسه كاهن الرعية المونسنيور مارون غفري، بحضور ضباط من "اليونيفيل" وممثل رئيس البلدية نائبه وليم حداد وفاعليات.
وألقى غفري كلمة تحدث فيها عن معاني المناسبة وفضائل القديس مارون، وقال: "نأمل ان يباركنا جميعنا وأن يعطي بلادنا الامن والامان والسلامة، وان تنتهي الحرب في الجنوب ويعود الاهالي إلى قراهم".
وأقيم للمناسبة حفل غداء على شرف الحضور في بهو الكنيسة، القى خلاله ميلاد عيد كلمة أكد فيها ان أبناء علما الشعب "متشبثون بأرضهم"، داعيا الدولة إلى "تأمين مقومات الصمود".
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