شكرا لقرائتكم خبر عن معرض الكتاب.. التنسيقية تشكر وزيرة الثقافة ورئيس الهيئة العامة للكتاب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور أحمد بهي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، كما وجهت الشكر لكافة القائمين على تنفيذ معرض القاهرة الدولي للكتاب بنسخته الـ 55.
وثمنت التنسيقية، التعاون المثمر أثناء فترة المعرض خاصة في أنشطة البرنامج الثقافي وتوفير كل التسهيلات اللازمة للتواصل مع رواد المعرض من الشباب.
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