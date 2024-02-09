معرض الكتاب.. التنسيقية تشكر وزيرة الثقافة ورئيس الهيئة العامة للكتاب

القاهرة - سامية سيد - وجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور أحمد بهي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، كما وجهت الشكر لكافة القائمين على تنفيذ معرض القاهرة الدولي للكتاب بنسخته الـ 55.