وجه رئيس بلدية العماير- وادي خالد أحمد الشيخ "نداء إستغاثة" إلى رئاسة الحكومة، برسالة صوتية، طلب فيها "المساعدة الفورية لأهالي وادي خالد لأن السيول والأمطار جرفت كل شيء وتحاصر المنازل والسيارات وأطفال المدارس ومخيمات النازحين السوريين، وهناك نداءات من أكثر من منزل حيث صعد القاطنون الى الطبقات العليا هربا من ارتفاع المياه. فنرجو المساعدة".

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بلدية العماير وجّه نداء استغاثة: السيول جرفت كل شيء وتحاصر المنازل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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