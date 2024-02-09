أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن "دفعة كبيرة من الصواريخ أطلقها حزب الله نحو الجليل الأعلى".
وأوضحت القناة 12 الإسرائيلية، أنّه "أُطلق ما لا يقل عن 20 صاروخًا من لبنان".
في هذا السياق، أكّدت قناة "الجزيرة" رصد سلسلة من الصواريخ من لبنان واعتراضات القبة الحديدية في سماء الجليل الأعلى والجولان.
ويأتي ذلك، في وقت تستمر فيه الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على أراضي جنوب لبنان، تزامنًا مع الحرب على قطاع غزة.
كانت هذه تفاصيل خبر إعلام إسرائيلي: "حزب الله" أطلق دفعة كبيرة من الصواريخ نحو الجليل الأعلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.