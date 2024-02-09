إعلام إسرائيلي: "حزب الله" أطلق دفعة كبيرة من الصواريخ نحو الجليل الأعلى

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن "دفعة كبيرة من الصواريخ أطلقها حزب الله نحو الجليل الأعلى".

وأوضحت القناة 12 الإسرائيلية، أنّه "أُطلق ما لا يقل عن 20 صاروخًا من لبنان".

في هذا السياق، أكّدت قناة "الجزيرة" رصد سلسلة من الصواريخ من لبنان واعتراضات القبة الحديدية في سماء الجليل الأعلى والجولان.

ويأتي ذلك، في وقت تستمر فيه الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على أراضي جنوب لبنان، تزامنًا مع الحرب على قطاع غزة.