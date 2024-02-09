أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم عون، في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أنّه "ما زلت غير مصدق، أنّ من تفاهمنا معهم لبناء وطن وللحفاظ على الشراكة حسب دستورنا ورَفَضنا معهم ممارسة حكومة رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة البتراء، هم نفسهم اليوم يدعمون ويغطون أعمال حكومة نجيب ميقاتي البتراء، الغير شرعية والغير ميثاقية والتي تُمعن في إنتهاك الدستور وتجاوزه وفي ضرب الشراكة الوطنية في صميمها".

كانت هذه تفاصيل خبر سليم عون: لا أصدق أن من تفاهمنا معهم لبناء وطن يدعمون ويغطون أعمال حكومة ميقاتي البتراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.