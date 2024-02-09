معوض ترأس قداس عيد مار مارون في زحلة: نحتاج لمبادرات داخلية تكسر الجمود المتعلّق بانتخاب الرئيس

ترأس راعي أبرشية زحلة المارونية المطران جوزف معوض، قداسًا احتفاليًا في كاتدرائية مار مارون كساره، بمناسبة عيد مار مارون.

ولفت معوض، إلى أنّ في لبنان "نواجه الصعوبات الراهنة على الصعيد السياسي والاقتصادي والأمني"، موضحًا أنّ "على الصعيد السياسي نحتاج الى مبادرات داخلية تكسر الجمود المتعلّق بانتخاب رئيس للجمهورية، وتحافظ على لبننة هذا الانتخاب. ونحتاج الى المحافظة على التوازن الطائفي في الوظائف الشاغرة ولو شُغلت بالتكليف أو لتصريف الأعمال".

وأشار إلى أنّ "على الصعيد الاقتصادي، لم تنفّذ حتى اليوم الاصلاحات الاقتصادية الضرورية لوقف الانهيار الاقتصادي المستمرّ منذ أكثر من 4 سنوات. وحتى اليوم لا تزال عائلات وافراد يتألمون من مرارة الحاجة المعيشية والاستشفائية والتعليميّة، ويحملون همّهم وهمّ أولادهم في قلوبهم، ويتابعون حياتهم بما تيسّر، ومنهم من ينال أجرة شهرية زهيدة بالكاد تكفيه خبزه اليومي. نأمل أن تمسّ حالاتهم ضمائر المسؤولين ليسرعوا في الاصلاحات المطلوبة".

وذكر معوض أنّ "على الصعيد الأمني، نصلّي لتتوقف الحرب في الجنوب ولتجنّب توسعها، ولتطبيق القرار 1701"، و"على الصعيد الاقليمي، إن وقف الحرب في غزة، والقيام بالمساعي الدبلوماسية، هو ضرورة انسانية. وما يسهم في الاستقرار، هو اقامة الدولة الفلسطينية، وهذا ما طالبت به القمة العربية التي عقدت في بيروت سنة 2002".

وقال: "نسأل الله أن يهبنا بشفاعة مار مارون، نهوض لبنان، والسلام في المنطقة والعالم، وفضيلة التجرد التي تحرّر الانسان من أطماعه، وتجعله مطواعاً لله ومحباً للقريب".