حجار: هناك خطة دولية لإلزام لبنان بملفَي النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين

أشار وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، في حديث مع قناة الـ"إم تي في"، إلى أنّ "الحوار بشأن عودة النازحين السوريين بطيء جدًا".

وحول وقف تمويل بعض الدول لـ"الأونروا" وتداعياته على لبنان، لفت إلى أنّ هذا الأمر لا تتحمل مسؤوليته الدولة، معتبرًا أنّ "هناك خطة دولية لإلزامنا بملف النازحين السوريين وملف اللاجئين الفلسطينيين"، مشددًا على أنّ "لبنان لا يُكافء بهذه الطريقة".

ولفت إلى أنّ "هذا الملف يجب أن يُقارب بـ"إما أن يكون هناك سيادة أم لا سيادة"، وهذا الأمر كان يجب أن يكون على جدول أعمال مجلس الوزراء".