مراد التقى حمدان: لتوحيد المواقف السياسية لكافة القوى الوطنية بمواجهة تهديدات العدو الإسرائيلي

التقى أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين- المرابطون مصطفى حمدان، رئيس حزب "الاتحاد" النائب حسن مراد، في مقر الحركة.

ورحّب حمدان بمراد، مثمنًا "المواقف الوطنية للنائب والتي تمثلنا نحن المرابطون كناصريين ووطنيين لبنانيين في الندوة النيابية وعلى صعيد العمل الوطني والقومي".

وأشاد حمدان بـ"الجهود الحثيثة التي يبذلها" مراد، كرئيس للجنة التربية الوطنية في المجلس النيابي، لاستمرارية التعليم والتربية في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.

بدوره، أكد النائب حسن مراد "أهمية تضافر الجهود، والمساعي الجادة لإعادة انتظام المؤسسات الدستورية والإدارية في الدولة اللبنانية، عبر انتخاب رئيس للجمهورية"، مشددًا على "ضرورة توحيد المواقف السياسية، لكافة القوى الوطنية، في مواجهة تهديدات العدو الاسرائيلي للبنان، ومحاولات توسيع الصراع من قبل هذا العدو ليشمل الساحة اللبنانية، تغطية لما يرتكبه، من جرائم بحق الانسانية، على أرض فلسطين العربية".

وبمناسبة ذكرى رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، عبّر المجتمعون عن ترحيبهم بعودة رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري إلى الساحة السياسية اللبنانية.