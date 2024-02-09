أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن قيام الجيش الإسرائيلي بالتمشيط بالأسلحة الرشاشة من موقع العباد، والذي طال الرويسة وأطراف المرج والدواوير وبئر المصلبيات في بلدة حولا. هذا، وأفدت قناة "المنار" قصف مدفعي إسرائيلي استهدف ساحة بلدة كفركلا.

كانت هذه تفاصيل خبر قصف إسرائيلي استهدف ساحة كفركلا ورشقات رشاشة من موقع العباد تطال الرويسة والمرج وحولا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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