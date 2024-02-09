سفير فرنسا بعد مشاركته بقداس مار مارون: القداس يؤكّد الدّور البارز للطائفة المارونية في لبنان

أشار السفير الفرنسي هيرفي ماغرو، إلى "أنني "شاركتُ هذا الصّباح بالقدّاس السّنوي لمناسبة عيد مار مارون، الذي احتفل به البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في كاتدرائية القديس جاورجيوس".

ورأى، في تصريح، أنّ "هذا القدّاس الإحتفاليّ المهيب يؤكد على الدّور البارز للطائفة المارونية في لبنان".