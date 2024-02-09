أشار السفير الفرنسي هيرفي ماغرو، إلى "أنني "شاركتُ هذا الصّباح بالقدّاس السّنوي لمناسبة عيد مار مارون، الذي احتفل به البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في كاتدرائية القديس جاورجيوس".
ورأى، في تصريح، أنّ "هذا القدّاس الإحتفاليّ المهيب يؤكد على الدّور البارز للطائفة المارونية في لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر سفير فرنسا بعد مشاركته بقداس مار مارون: القداس يؤكّد الدّور البارز للطائفة المارونية في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.