سليمان اتصل بميقاتي ومولوي مطالبًا بضرورة إرسال الفرق الاغاثية لمساعدة أهالي وادي خالد

اتصل النائب محمد سليمان برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي، مطالبًا إياهم بضرورة إرسال الفرق الأغاثية وفرق الدفاع المدني فورًا لمساعدة الأهالي في قرى وبلدات وادي خالد الذي ضربتها السيول الجارفة.

وأكد وزير الداخلية متابعته للحادثة، وأوعز للفرق المعنية من دفاع مدني وصليب أحمر التدخل ومساعدة الناس المتضررة.

وفي وقت سابق، وجه رئيس بلدية العماير- وادي خالد أحمد الشيخ "نداء إستغاثة" إلى رئاسة الحكومة، برسالة صوتية، طلب فيها "المساعدة الفورية لأهالي وادي خالد لأن السيول والأمطار جرفت كل شيء وتحاصر المنازل والسيارات وأطفال المدارس ومخيمات النازحين السوريين، وهناك نداءات من أكثر من منزل حيث صعد القاطنون الى الطبقات العليا هربا من ارتفاع المياه. فنرجو المساعدة".