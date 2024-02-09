الطائفة المارونية في صور احتفلوا بعيد مار مارون بقداس في كنيسة سيدة البحار

أحيَت الطائفة المارونية في صور عيد مار مارون بقداس احتفالي أقيم في كنيسة سيدة البحار، ترأسه أمين سر المطرانية رئيس الديوان في مطرانية صور المارونية الأب يعقوب صعب، ممثلًا راعي الابرشية المارونية المطران شربل عبد الله.

وبعد الانجيل، ألقى الأب صعب عظة تناول فيها معاني المناسبة، وقال إنّ "حبة الحنطة إن لم تقع في الأرض وتمت تبقى واحدة هكذا ولدت الكنيسة بموت وقيامة المسيح ومن خلال الرسل والشهداء وتضحياتهم، وبتضحيات وزهد القديس مارون ولدت الكنيسة المارونية التي كانت جذورها مار مارون وبطاركتها بدءا من اول بطريرك ماروني يوحنا مارون وتجذرت الكنيسة المارونية في 3 فضائل للقديس مارون هي الصلاة والتوبة والتجرد. صلاته معنا دائما ابينا القديس مار مارون خاصة في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان ونصلي مع ابينا مار مارون على نية السلام في لبنان وكل المنطقة والعالم".