تجمع العسكريين المتقاعدين أعلن تأجيل تحركه غدًا بعد تلقيه ضمانات بعدم إقرار الحكومة مرسوم زيادة الأجور

أعلن تجمع العسكريين المتقاعدين، عن تأجيله التحرّك الذي كان مقررًا يوم غد السبت بتاريخ 10 شباط، في محيط مقر مجلس الوزراء، بعد تلقي القيمين على التحرّك ضمانات بعدم إقرار أيّ مرسوم متعلق بالرواتب والاجور، والذي كان قد رفض التجمع المسودة المعممة بشأنه.

ولفت إلى أنّ "الخطوة والايجابية من قبل التجمع يجب أن تقابل بإيجابية من قبل الحكومة لبحث موضوع الرواتب والأجور بما يؤمن العدالة بين مختلف فئات القطاع العام، وفقًا للدراسة القانونية الصادرة عن المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين".

وتوجه التجمّع بالشكر إلى "جميع العسكريين المتقاعدين وعائلاتهم"، ووعدهم بـ"السعي الدائم بتحسين اوضاعهم المعيشية".