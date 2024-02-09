جمعية الأرض: مجزرة بيئية في احراج المعنية بإقليم الخروب وأشجار تُقطع دون حسيب ولا رقيب

أعلنت "جمعيّة الأرض- لبنان"، في بيان لها، أنها "تلقت شكاوى عدة من المواطنين في اقليم الخروب عن حصول مجزرة بيئيّة في أحراج بلدة المعنيّة، حيث لليوم الثالث على التوالي تسمع اصوات مناشير الحطب بشكل واضح وهي تقطع الأشجار، دون حسيب ولا رقيب".

ودعت الجمعية "السلطات المختصة والقوى الأمنية، إلى ملاحقة وتوقيف هذه الجرائم بحق الطبيعة، ووضع حد لكل متطاول ومخالف، عبرة لغيره".