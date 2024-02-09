أعلنت "جمعيّة الأرض- لبنان"، في بيان لها، أنها "تلقت شكاوى عدة من المواطنين في اقليم الخروب عن حصول مجزرة بيئيّة في أحراج بلدة المعنيّة، حيث لليوم الثالث على التوالي تسمع اصوات مناشير الحطب بشكل واضح وهي تقطع الأشجار، دون حسيب ولا رقيب".
ودعت الجمعية "السلطات المختصة والقوى الأمنية، إلى ملاحقة وتوقيف هذه الجرائم بحق الطبيعة، ووضع حد لكل متطاول ومخالف، عبرة لغيره".
كانت هذه تفاصيل خبر جمعية الأرض: مجزرة بيئية في احراج المعنية بإقليم الخروب وأشجار تُقطع دون حسيب ولا رقيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.