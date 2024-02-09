"القوات اللبنانية" في عكار ناشدت المعنيين التدخل لمعالجة أزمة السيول بالمنطقة

ناشد حزب "القوات اللبنانية" في عكار، جميع المعنيين من وزارة أشغال وأجهزة أمنية والهيئة العليا للإغاثة، في بيان، "التدخل العاجل لمعالجة كارثة السيول التي المّت ببلدات القبيّات وعندقت ووادي خالد ومشتى حسن ومشتى حمود وشدره".

وإذ شكرت للدفاع المدني والجيش "الجهود التي بذلوها حتى الساعة"، ناشدتهم مجدداً "التدخل بغية بذل المزيد من الجهود وبالسرعة اللازمة نظراً للخطر المحدق بأرواح المواطنين وأرزاقهم".

وفي وقت سابق من اليوم، وجه رئيس بلدية العماير- وادي خالد أحمد الشيخ "نداء إستغاثة" إلى رئاسة الحكومة، برسالة صوتية، طلب فيها "المساعدة الفورية لأهالي وادي خالد لأن السيول والأمطار جرفت كل شيء وتحاصر المنازل والسيارات وأطفال المدارس ومخيمات النازحين السوريين، وهناك نداءات من أكثر من منزل حيث صعد القاطنون الى الطبقات العليا هربا من ارتفاع المياه. فنرجو المساعدة".