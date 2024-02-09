أفادت هيئة البث الإسرائيلية، نقلًا عن مصادر، بأنّ "الولايات المتحدة الأميركية تستعد لفرض عقوبات على جنود إسرائيليين يعملون في الضفة الغربية".
وكانت قد طالت العقوبات الأميركية 4 مستوطنين لارتباطهم بتصاعد العنف ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية.
ففي بداية شهر شباط الحالي، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أنّ "الولايات المتحدة تتخذ إجراءات ضد الأشخاص المرتبطين بتصاعد العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية"، موضحة أنها "فرضت عقوبات مالية على أربعة أفراد بموجب أمر تنفيذي جديد أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن لتعزيز المساءلة عن بعض الأنشطة الضارة التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية".
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث الإسرائيلية: أميركا تستعد لفرض عقوبات على جنود إسرائيليين يعملون في الضفة الغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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