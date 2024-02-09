إعلام يمني: غارتان للطيران الأميركي البريطاني على منطقة القطينات في صعدة

أفادت قناة "المسيرة" اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله"، عن "غارتين لطيران العدوان الأميركي البريطاني على منطقة القطينات بمديرية باقم في محافظة صعدة".

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