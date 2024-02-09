كشفت القناة 12 الإسرائيلية، أنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أبلغ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن العملية في رفح قد تبدأ خلال أسبوعين".
وأفادت بأنّ "خلافًا نشب بين نتانياهو ورئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي قبل عدة أيام بشأن العملية المتوقعة في رفح"، موضحة أنّ "نتانياهو طلب تفكيك كتائب حماس في رفح قبل حلول شهر رمضان".
وحول اتفاق الاطار الذي خرج عن اجتماع باريس ورد حركة "حماس"، نقلت القناة بأنّ "النقاش بمجلس الحرب خلُص إلى أنّ رد حماس على مقترح الاتفاق غير مقبول وغير بناء".
وكانت قد زعمت هيئة البث الإسرائيلية نقلًا عن مصادر، إلى أنّ "العملية العسكرية في رفح لن تبدأ إلا بعد إجلاء واسع للمدنيين والتوصل إلى اتفاق مع مصر".
كانت هذه تفاصيل خبر القناة 12 الإسرائيلية: نتانياهو أبلغ بلينكن أن العملية العسكرية في رفح قد تبدأ خلال أسبوعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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