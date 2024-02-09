عمران خان ونواز شريف أعلنا فوزهما بالانتخابات الباكستانية

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف فوزه في الانتخابات العامة، على منافسه القوي زعيم المعارضة المسجون عمران خان.

وذكر شريف أنّه رغم ذلك، فإنّ حزبه لم يحصل على أغلبية واضحة في مقاعد البرلمان، مما يجعله غير متمكن من تشكيل الحكومة بنفسه.

إلا أنّ رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق والمسجون حاليًا عمران خان، أعلن أيضًا عن فوزه في الانتخابات في رسالة صوتية ومرئية نُشرت على حسابه بمنصات التواصل الاجتماعي

وفي الرسالة، التي عادة ما يتسلمها منه المحامين شفهيا، رفض خان ادعاء منافسه نواز شريف في وقت سابق بالفوز في الانتخابات.

ودعا خان أنصاره إلى الاحتفال بالفوز الذي تحقق رغم ما وصفه بحملة القمع على حزبه.

وفاز المرشحون المستقلون المدعومون من خان بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات العامة التي جرت أمس الخميس رغم وجوده في السجن ومنع حزبه من المشاركة في الانتخابات

وفيما تنتظر نتائج 66 مقعدًا آخر وفي ظل وجود حزب مهم ثالث، من السابق للأوان أن يعلن أي حزبه انتصاره.

وإذا لم يفز أي حزب بأغلبية مطلقة، فيمكن للحزب الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد أن يسعى تشكيل حكومة ائتلافية.