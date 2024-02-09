مصطفى بكري عن الرئيس الأمريكي : مريض زهايمر وعنده عمي ألوان .. الراجل ضايع

الشارقة - اميمة ياسر - هاجم النائب المصري مصطفى بكري ، الرئيس الأمريكي جو بايدن عقب تصريحاته بشأن مساعدات قطاع غزة .

حيث كتب بكري عبر حسابه على موقع اكس : تصريحات الرئيس الأمريكي بايدن ، الغائب عن الوعي ،والتي قال فيها : إن مصر كانت ترفض في بداية الحرب علي غزه فتح معبر رفح، وأنه هو الذي أقنع الرئيس السيسي بفتح المعبر لإدخال المساعدات .

وتابع بكري : هي تصريحات تعكس كما قال رئيس مجلس النواب الأمريكي : عدم صلاحيته البدنيه والعقليه .

وأضاف: مسكين كما خلط بين مصر والمكسيك ، خلط بين السيسي والنتن ياهو .

واستكمل : مصر لم تغلق المعبر أبدا ، ومصر هي التي رفضت السماح بعبور الأمريكيين والأجانب عبر معبر رفح ، مالم يتم إدخال المساعدات إلي غزه ، فاضطر بايدن إلي الضغط علي النتن ليقبل بالموقف المصري .

وتابع : مسكين ، الراجل ضايع ، إعذروه ياإخوانا ، ده مريض زهايمر وعنده عمي ألوان . ترامب عمله لخبطه في دماغه