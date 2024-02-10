وكالة "موديز" خفضت التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى "A2" مع نظرة مستقبلية سلبية

خفضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى "A2"، مع نظرة مستقبلية سلبية، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وتتوقع "موديز" رتفاع أعباء الدَين في إسرائيل عن توقعات ما قبل الحرب.

ويأتي ذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول مستهدفة المدنيين دون تحقيق الأهداف المعلنة كالقضاء على حماس واستعادة الأسرى الإسرائيليين، وسط مطالبات عالمية بوقف إطلاق النار، بينما تواصل الولايات المتحدة الأميركية رفضها لذلك.

وكانت قد أخضعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، في 20 تشرين الأول، تصنيف إسرائيل السابق "A1" قيد المراجعة، تمهيدًا لخفض محتمل.