نقلت قناة "الأقصى" الفلسطينية التابعة لحركة "حماس" عن مصدر مسؤول قوله إنّ "وفد حماس اختتم محادثاته مع الوسطاء في القاهرة لبحث موقف الحركة من مقترح باريس".
ولفت المصدر إلى أنّ وفد حماس يغادر القاهرة اليوم، في انتظار الرد الإسرائيلي، مشيرة إلى أنّ "اللقاء في القاهرة ضم مسؤولين مصريين وقطريين إضافة لوفد حماس".
وذكر المصدر أنّ "خلافات داخل حكومة العدو حالت دون موقف واضح من مباحثات القاهرة"، مشيرًا إلى "اختلاف بين الموقفين الأميركي والصهيوني من موقف حماس الذي جرى بحثه في القاهرة".
وفي وقت سابق، أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأنّ "النقاش بمجلس الحرب خلص إلى أن رد حماس على مقترح الاتفاق غير مقبول وغير بناء"، مشيرة إلى أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "فضل تمرير الرد إلى مجلس الوزراء قبل الإعلان عن الموقف رسميا بشكل كتابي".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول لقناة "الأقصى" التابعة لـ"حماس": وفد الحركة اختتم محادثاته في القاهرة وينتظر الرد الإسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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