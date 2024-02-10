غارة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة بين بلدات حاروف وجبشيت والدوير في قضاء النبطية

أفادت قناة "المنار"، بأنّ "الطيران الحربي المعادي نفذ غارة جويّة عنيفة استهدفت المنطقة الواقعة بين مثلث بلدات حاروف - جبشيت - الدوير، في قضاء النبطية".

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