عمرو أديب ساخرًا: بايدن حب يفرد عضلاته العقلية جاله كرامب ورباط صليبي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي عمرو أديب، وجود حالة عدم رضا شديدة في مصر بخصوص التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن معبر رفح، موضحًا أن بايدن وجه اتهامات لمصر بمعارضة فتح المعبر للسماح بمرور المساعدات إلى غزة.

وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية" عبر فضائية "mbc مصر"، إن مسألة التركيز لدى الرئيس بايدن باتت شبه منعدمة، معتبرًا أنه يخلط بين أسماء ومناصب القادة، مثالًا على ذلك بالخطأ الذي وقع فيه الرئيس الأمريكي عندما أشار إلى الرئيس السيسي باسم رئيس المكسيك، مضيفًا: "بايدن كان عايز يفرد عضلاته العقلية بس جاله كرامب ورباط صليبي".

وأضاف "أديب"، أن بايدن أصبح مادة للسخرية على المستوى العالمي، مشيرًا إلى أنه يتم التقليل من إنجازات مصر وجهودها في إرسال المساعدات إلى غزة.

وعبر عن دهشته قائلًا: "إنه من المدهش أن يصدق الناس بايدن رغم مشكلات التركيز الواضحة لديه"، وانتقد الأخطاء المتكررة في خطابات بايدن، مازحًا أن "بايدن أصبح أضحوكة العالم ومثار للسخرية بسبب زلاته وهفواته، الراجل بيقول إنه قابل فرنسوا ميتران اللي مات من التسعينات".