"متاحف من أجل العلم والسلام"..المتحف اليوناني الروماني يعلن عن موسمه الثقافي الأول (صور)



محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد البدري:

استضاف المتحف اليوناني الروماني اليوم الجمعة، انطلاق فعالية "متاحف من أجل العلم والسلام" التي تقام على مدار يومين بالتعاون مع جعية أصدقاء مكتبة الإسكندرية.

وتضمنت الفعالية ندوات متنوعة عن المؤسسات المختلفة في نشر العلم، وكذلك دور العلم في نشر قيم التسامح والتعايش السلمي بين الشعوب، تحدث فيها الدكتورة هدى الساعاتي، عضو مجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية وحمدان القاضي، المدير التنفيذى لجمعية أصدقاء مكتبة الإسكندرية، فيما شهدت الفعالية عرض أزياء للأطفال بالأزياء التاريخية من العصر اليوناني الروماني.

وقالت الدكتورة ولاء مصطفى، مدير المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، إن المتحف يستعد لإطلاق موسما ثقافيا ويقام على مدار ثلاثة أسابيع.

وأضافت مدير المتحف اليوناني الروماني أن الموسم الثقافي المنتظر إقامته يهدف إلى إثراء الأنشطة الثقافية ومن المقرر دعوة عدد من أمناء المتاحف والآثاريين والمهتمين بالتاريخ.

من جانبها تحدثت الدكتورة هدى الساعاتي، عضو مجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية، عن قدرة العلم على تحقيق السلام والتقليل من مخاطر الحروب.

وأضافت أن السلام الحقيقي يعني وجود عالم بدون حروب بما يؤسس فيه للتنمية المستدامة ويتيح للجميع أن يكونوا على قدر المساواة.