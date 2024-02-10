"سبوتنيك": دوي انفجارات في الريف الغربي لدمشق يرجّح أنها ناجمة عن عدوان إسرائيلي

أفادت وكالة "سبوتنيك"، عن "دوي سلسلة انفجارات في الريف الغربي للعاصمة السورية دمشق، يرجّح أنها ناجمة عن عدوان إسرائيلي". ولفتت إلى أنّ "أصوات الانفجارات سمعت في منطقة الديماس بالقرب من الحدود السورية اللبنانية، ريف دمشق الغربي".

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