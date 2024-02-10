نتانياهو عن تصنيف موديز: اقتصاد إسرائيل متين وخفض التصنيف الائتماني سببه أن إسرائيل في حالة حرب

علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، على تصنيف وكالة "موديز" الذي خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل، مشيرًا إلى أنّ "اقتصاد إسرائيل متين وخفض التصنيف الائتماني سببه أن إسرائيل في حالة حرب".

ولفت إلى أنّ "اقتصاد إسرائيل سيعود إلى الارتفاع مجددا في الوقت الذي ننتصر فيه بالحرب".

وخفضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى "A2"، مع نظرة مستقبلية سلبية، مشيرة إلى أنّ "سبب تخفيض تصنيف إسرائيل هو الحرب مع حماس، وتداعياتها التي تزيد من المخاطر السياسية على إسرائيل".

وتتوقع "موديز" رتفاع أعباء الدَين في إسرائيل عن توقعات ما قبل الحرب، لافتة إلى أنّ "تصاعد الصراع مع حزب الله لا يزال قائمًا، مما يثير احتمال حدوث تأثير سلبي كبير على الاقتصاد الإسرائيلي".