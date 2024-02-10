مصير التطبيع مع إسرائيل .. عمرو أديب: موقف السعودية هو الأرض مقابل السلام

الشارقة - اميمة ياسر - أشاد الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامجه «الحكاية» على قناة «mbc مصر»، مساء الجمعة بالبيان الصادر عن المملكة العربية السعودية، والذي تحدّث عن مصير التطبيع مع إسرائيل.

وقال أديب ، إنّ الموقف السعودي واضح وناصع، مفاده أنه لا تطبيع إلا بتحقيق حقوق الفلسطينيين وخروج القوات الإسرائيلية من قطاع غزة والعودة لحدود 1967.

وأضاف أن التطبيع مع السعودية مهم جدا للإسرائيليين والأمريكيين، مشيرًا إلى أن بعض التحليلات تحدّثت عن أن حرب غزة اندلعت حتى لا يتم التطبيع.

وشدد على أنّ موقف السعودية هو الأرض مقابل السلام وليس السلام مقابل السلام، متابعًا: «موقف السعودية واضح من القضية، تسلم الفلسطينيين أرضهم وحقوقهم وتوقف الحرب والدمار وفي الحالة ممكن يبقى فيه علاقات».

واستكمل: «موقف محترم وواضح، والبيان غير مبهم ولا يحتوي على احتمالات».