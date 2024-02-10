"النشرة": هدوء حذر بالقطاع الشرقي يخرقه تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي فوق حاصبيا

افاد مراسل "النشرة"، في حاصبيا، بأن "يسود القطاع الشرقي من جنوب لبنان هذا الصباح هدوءا مشوبا بالترقب والحذر الشديدين، انطلاقا من سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري وحتى منطقة العرقوب حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة".
واشار الى ان "هذا الهدوء الحذر يخرقه منذ منتصف الليل الفائت وحتى صباح اليوم، تحليق شبه متواصل للطيران التجسسي نوع "ام كا" فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة".
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