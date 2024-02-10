برنامج الأغذية العالمي: سكان قطاع غزة يعيشون كارثة إنسانية وسط الجوع والمجاعة وانتشار الأمراض

اكد برنامج الأغذية العالمي، ، إن سكان قطاع غزة يعيشون "كارثة إنسانية ملحمية" وسط الجوع والمجاعة وانتشار الأمراض.

واوضح المدير القطري لـ"الأغذية العالمي" بفلسطين ماثيو هولينجورث، في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي نيوز" الأميركية، إن "غزة تعيش عدة أزمات، وفي مقدمتها عدم توفر الرعاية الصحية، والجوع".

وفي معرض وصفه لما رآه داخل القطاع، اكد المسؤول الأممي إن "غزة اليوم مختلفة تماما عما كانت عليه قبل 4 أشهر، حيث إن نصف أبنيتها مدمرة ومتضررة، ومعظم سكانها أصبحوا بلا مأوى".

ولفت الى أن "هناك إحصائيات أممية أجريت في كانون الأول الماضي تشير إلى أن 300 ألف شخص على الأقل في شمال القطاع معرضون للموت جوعا".

واعتبر هولينجورث أن "سكان قطاع غزة يعيشون كارثة إنسانية ملحمية، وسط الجوع والمجاعة وانتشار الأمراض".